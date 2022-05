In Serie A via al calciomercato degli allenatori. Tudor potrebbe lasciare Verona: per i gialloblù c'è l'idea Cioffi. Cambiano anche Cremonese e Spezia: il club neopromosso punta Inzaghi o Alvini, i liguri su Pirlo e Gotti

Con la fine della stagione di Serie A, tanti club cominciano a pensare al futuro e in particolare al nuovo allenatore per poter programmare al meglio il prossimo campionato. La prima novità riguarda la panchina del Verona: Igor Tudor potrebbe lasciare il club veneto dopo appena un anno. Lo stesso Tudor non ha confermato né smentito l'ipotesi di un possibile addio dopo la sfida tra Lazio e Verona: "Devono esserci i presupposti e le sensazioni per continuare, ci incontreremo". Al suo posto - alla guida del Verona - potrebbe esserci Gabriele Cioffi, che lascerebbe l'Udinese a sorpresa dopo nemmeno un anno. In quel caso si libererebbe anche la panchina dell'Udinese, dove al momento non ci sono ancora obiettivi specifici. In caso di addio, Igor Tudor potrebbe essere uno dei candidati del Bologna se la squadra emiliana e Mihajlovic dovessero decidere di non continuare.