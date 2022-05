I nerazzurri hanno aumentato la proposta economica per convincere il croato a rinnovare: il calciatore, che piace anche alla Juve e in Premier, incontrerà a breve gli agenti e poi darà una risposta

Coppa Italia e Supercoppa Italiana in bacheca, oltre al secondo posto in campionato alle spalle del Milan. Ora, a stagione finita, in casa Inter è già tempo di pensare alla costruzione della squadra della prossima stagione e la priorità è quella relativa al futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto al 30 giugno. Nel pomeriggio c’è stato un incontro tra la dirigenza dell’Inter e gli agenti del calciatore croato: i nerazzurri hanno aumentato l’offerta fatta in precedenza, portandola a 5 milioni di euro più alcuni bonus abbastanza facili da raggiungere. Adesso l’entourage di Perisic incontrerà già in serata il calciatore, che darà una su risposta alla proposta dell’Inter.