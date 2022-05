Napoli, visite mediche a Roma per Olivera

Visite mediche a Roma per l'esterno sinistro uruguaiano: arriva dal Getafe in prestito con obbligo di riscatto per una cifra superiore ai 15 milioni di euro bonus compresi

Un affare impostato lo scorso gennaio e definitivamente perfezionato nei giorni scorsi: Mathias Olivera è il primo acquisto del Napoli per la stagione 2022-2023. L’esterno sinistro uruguaiano classe 1997 è arrivato in mattina a Roma per sostenere le visite mediche di rito con la società azzurra: terminati i test medici a Villa Stuart, Olivera firmerà il suo contratto con il Napoli. Un nuovo importante rinforzo dunque per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che aveva proprio il ruolo di terzino sinistro come priorità da rinforzare sul mercato. Mathias Olivera lascia il Getafe e si trasferisce al Napoli in prestito con obbligo di riscatto per una cifra superiore ai 15 milioni di euro bonus compresi, qualcosa in più rispetto a quanto inizialmente pattuito lo scorso gennaio tra i due club.