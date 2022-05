È Mathias Olivera il primo acquisto del Napoli per la stagione 2022-2023. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Getafe per l'esterno uruguaiano, obiettivo della società già nel mercato di gennaio quando i due club hanno impostato l'affare in vista dell'estate. Olivera si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il costo totale dell'operazione dovrebbe superare i 15 milioni di euro, bonus compresi, visto che il Napoli ha alzato la propria offerta per andare incontro alle richieste del Getafe. Olivera arriverà martedì mattina in Italia per svolgere le visite mediche e iniziare la sua avventura in Italia.