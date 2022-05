Gravenberch a un passo dal Bayern Monaco

Trattativa vicina alla chiusura tra i bavaresi e i lancieri per il centrocampista classe 2002, paragonato in patria a Paul Pogba. Costo totale dell'operazione di 20 milioni di euro più bonus

Dopo Mazraoui, che arriverà a luglio a parametro zero dall'Ajax, il Bayern Monaco sta per acquistare un altro giovane talento cresciuto tra i lancieri. Si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese classe 2002. La trattativa tra l'Ajax e il Bayern è ai dettagli: presto potrebbe arrivare la chiusura e la firma del giocatore che aveva un contratto in scadenza nel 2023 con gli olandesi. Costo dell'operazione di circa 20 milioni di euro più bonus.