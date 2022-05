Dopo la promozione in Serie A ottenuta con la Cremonese, Fabio Pecchia è pronto a ripartire dalla Serie B, esattamente dal Parma . L'ex Cremonese - dopo aver comunicato al club le dimissioni nella giornata di sabato - è dunque pronto a una nuova avventura. Nelle ultime ore, la trattativa tra l'entourage del giocatore e il Parma ha subito un'accelerata e presto dovrebbe arrivare l'accordo definitivo . Manca poco, ma le due parti sono vicine: Pecchia firmerà un contratto biennale . Dopo un'annata deludente dal punto di vista dei risultati, in cui in panchina si sono succeduti Enzo Maresca e Beppe Iachini , il Parma è pronto a ripartire da subito da Fabio Pecchia.

I numeri di Pecchia alla Cremonese

Secondo posto e promozione in Serie A per l'ex allenatore della Juventus U23, che ha chiuso la stagione con 69 punti in 38 partite (-2 dal Lecce primo, +2 su Pisa e Monza). Composta da tanti giovani promettenti e alcuni giocatori d'esperienza, la Cremonese ha segnato 57 gol in stagione, subendone 39. Dopo un'annata trionfale, Pecchia ha comunicato al club la decisione di non voler continuare l'avventura in Serie A.