Il Torino continua a lavorare in vista della prossima stagione e sulla lista dei desideri del club granata c'è un nuovo nome: si tratta di Manor Solomon , esterno offensivo israeliano classe 1999 di proprietà dello Shakhtar Donetsk . Il Toro sta cercando di assicurarsi l'erede di Brekalo , che non continuerà a vestire la maglia granata nel prossimo campionato, e sta provando ad anticipare la concorrenza. Contatti in corso con Solomon , dopo che il Fulham , che era interessato al giocatore, si è tirato indietro non avendo trovato l'accordo tra le parti.

Chi è Manor Solomon?

Nato in Israele, a Kfar Saba, nel luglio del 1999, Solomon ha iniziato a muovere i primi passi da professionista nel Maccabi Petah Tikva, squadra di Ligat ha'Al (l'equivalente della Serie A israeliana). Con la squadra biancoblù ha realizzato 8 gol e 6 assist in 73 presenze, numeri che gli hanno consentito di mettersi in mostra e di farsi notare dallo Shakhtar. Il trasferimento in Ucraina arriva nel gennaio 2019, con i numeri che restano positivi: 22 gol e 9 assist in 106 partite. Nella stagione in corso, chiusa anzitempo per il conflitto con la Russia, ha collezionato 16 presenze con 4 gol e 1 assist. Ambidestro, dotato di un'ottima tecnica di base, Solomon è un punto di riferimento anche della nazionale israeliana.