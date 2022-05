In attesa di risposte da Andrea Belotti sul rinnovo o meno del contratto, il Torino si muove sul mercato degli attaccanti. Un nome sempre più insistente è quello di Artem Dovbyk, attaccante classe 1997 del Dnipro in gol contro la Svezia a Euro 2020. Un nome nuovo, ma non troppo, considerando che il ds Vagnati lo aveva già cercato a gennaio. Una serie di contatti sempre più frequenti negli ultimi mesi, fino all'invito rivolto da Vagnati a Dovbyk per la partita di campionato dello scorso 10 aprile contro il Milan. In quell'occasione, la società granata ha avuto modo di far vedere all'attaccante ucraino le strutture del club. In Italia ci sono altre pretendenti - tra le quali Udinese e Bologna - ma il Torino è davanti a tutti per l'accordo finale essendosi mosso in anticipo e in modo più convinto. Accordo che a oggi però manca: il Dnipro chiede 12 milioni di euro e vorrebbe già chiudere nei prossimi giorni, forte del fatto che l'interesse dei club europei non manca.