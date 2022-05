L'avventura con la Lazio è finita, ma la voglia di continuare a giocare in Serie A rimane. Futuro tutto da scrivere per Lucas Leiva, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la società biancoceleste. Intervistato da Gianluca Di Marzio a Parigi, dove è arrivato per seguire la finale di Champions League (diretta questa sera, sabato 28 maggio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) tra il Liverpool - la sua ex squadra - e il Real Madrid, il centrocampista brasiliano classe '87 ha parlato non solo della supersfida dello Stade de France, ma anche delle sue intenzioni per la prossima stagione.