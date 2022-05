Ultimatum a Ruiz: 15 giorni per accettare rinnovo

C'è anche Fabian Ruiz tra i giocatori del Napoli che stanno trattando il rinnovo. Il centrocampista spagnolo ha un accordo in scadenza nel 2023, ma ancora non è stata trovata l'intesa. Il Napoli ha offerto un anno di contratto in più (diventerebbe scadenza 2024) con la novità della clausola rescissoria. Il presidente De Laurentiis ha dato un ultimatum di 15 giorni per la risposta. Tuttavia al momento non c'è l'accordo né sulle cifre dell'ingaggio né sulla clausola. Se non verrà aumentata l'offerta, il giocatore resterà sul mercato e gli agenti cercheranno la soluzione migliore per tutti. In alternativa, Fabian Ruiz potrebbe rimanere a Napoli fino alla scadenza del contratto.