Perisic è a Londra: oggi le visite con gli Spurs

Ivan Perisic ha ormai preso la sua decisione e proseguirà la sua carriera in Premier League, con la maglia del Tottenham . Dopo sette anni (con in mezzo la parentesi in Germania al Bayern Monaco), l'esterno croato lascerà definitivamente l'Inter, con cui ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Perisic ha deciso di non accettare l'offerta di rinnovo del club nerazzurro e di trasferirsi a parametro zero al Tottenham. Il giocatore ha già raggiunto Londra dove, nel pomeriggio, effettuerà la visite mediche , per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà agli Spurs fino al 2024.

I dettagli dell'affare

Nessun costo per quanto riguarda il cartellino, come detto Perisic si trasferirà in Inghilterra a parametro zero essendo in scadenza di contratto. Il croato firmerà un accordo biennale con il Tottenham e guadagnerà sei milioni di euro a stagione. Al di là dell'aspetto economico, decisiva è stata la volontà di Perisic di misurarsi con un campionato in cui ha sempre voluto giocare, la Premier League. L'esterno classe 1989 ha vinto in Italia con l'Inter e in Germania con Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayern Monaco, ma ha sempre dichiarato di voler giocare in Inghilterra. A Londra ritroverà Antonio Conte, che lo ha fortemente voluto al Tottenham dopo averlo già allenato in nerazzurro.