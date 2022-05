Il Tottenham ha informato il club nerazzurro di aver avviato una trattativa con l'esterno croato, che ha scelto di tornare a lavorare con Antonio Conte. Ora l'Inter valuta i sostituti: piacciono Bellanova e Udogie. Accordo verbale con Mkhitaryan: avvisata la Roma Condividi

Ivan Perisic lascerà l'Inter: l'esterno croato ha scelto il Tottenham. Gli Spurs hanno comunicato alla società nerazzurra di aver avviato una trattativa con il classe 1989, che lascerà l'Inter a parametro zero il prossimo 30 giugno. Ivan Perisic tornerà a lavorare con Antonio Conte, dopo la parentesi proprio in nerazzurro. Lo stesso croato ha avvisato Simone Inzaghi con una telefonata, comunicando la sua decisione e la voglia di misurarsi con una nuova e intrigante avventura. Termina quindi l'avventura di Perisic in Italia.

Bellanova-Udogie, idee giovani per il dopo Perisic leggi anche Cosa perde l'Inter senza Perisic: i suoi numeri Dopo aver appreso della volontà di Ivan Perisic, l'Inter ora studia le alternative per individuare il sostituto. Già lo scorso gennaio, la dirigenza nerazzurra ha acquistato Robin Gosens, che quindi si candida per essere il titolare della fascia. Marotta e Ausilio, però, voglio affiancare un altro calciatore al tedesco. Piacciono Raoul Bellanova e Destiny Udogie. I due giovani si sono messi in mostra nell'ultima stagione di Serie A. Il classe 2000, di proprietà del Bordeaux che sarà riscattato dal Cagliari, è la prima idea dell'Inter. Una rete (contro il Torino, ndr) e due assist in 31 partite in campionato. La rivelazione dell'Udinese Udogie piace tanto ma il prezzo è sicuramente alto (cinque reti e tre assist in 35 partite).

Accordo verbale con Mkhitaryan leggi anche Mkhitaryan gol e assist: cosa può dare all'Inter Da un parametro zero che lascia a uno che dovrebbe arrivare: Henrikh Mkhitaryan è vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. La dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'armeno hanno raggiunto un accordo verbale per un contratto biennale. La società nerazzurra ha comunicato la trattativa alla Roma. L'assenza di contratti firmati lascia alla società giallorossa ancora qualche speranza, che proverà un tentativo per rinnovare il contratto.