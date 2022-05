Il difensore incontrerà Will Kuntz, vice president of soccer operations & assistant general manager della formazione californiana, il giorno dopo la partita contro l'Argentina. La partenza per gli Stati Uniti è prevista a fine giugno

Londra sarà uno snodo del presente e del futuro per Giorgio Chiellini. Il difensore saluterà mercoledì la Nazionale a Wembley nella "Finalissima" contro l'Argentina e allo stadio ci sarà anche Will Kuntz, vice president of soccer operations & assistant general manager dei Los Angeles FC. Come noto, Chiellini proseguirà la sua carriera in MLS con la formazione californiana e a Londra, il giorno dopo la partita, incontrerà Kuntz per definire gli ultimi dettagli. La firma è attesa a giorni, mentre il difensore partirà alla volta degli Stati Uniti a fine giugno.