Chiellini: "Volevo cambiare storia con i Mondiali"

Ultima conferenza da capitano dell'Italia per Giorgio Chiellini, che dopo la partita di mercoledì 1 giugno a Wembley contro l'Argentina si ritirerà dalla Nazionale. "Volevo cambiare la mia storia con i Mondiali, purtroppo non ce l'ho fatta. Al contrario, gli Europei li ho sempre vissuti da protagonista e l'ultimo l'abbiamo vinto. Non ho rimpianti. Mi sto godendo le ultime settimane, prima alla Juventus e poi con la Nazionale. Per il mio futuro valuterò tutto dopo, mi voglio godere a pieno questi giorni".