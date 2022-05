Lazio, per Sarri Romagnoli e un gruppo più giovane

Nei tanti vertici di mercato propedeutici al suo rinnovo di contratto fino al 2025 Sarri e la Lazio hanno parlato di nomi ovviamente, ma anche di numeri. Quelli in cui più volte si è rifugiato l'allenatore per spiegare gli alti e bassi stagionali, quelli che raccontano senza mezzi termini di una Lazio a due facce: in affanno nelle partite ravvicinate, in media Champions con un solo impegno a settimana. Media punti raddoppiata, più gol fatti e meno subiti. Una differenza talmente palese da imporre una riflessione profonda. Ecco perchè il mercato dei biancocelesti si svilupperà proprio attraverso questi numeri per risolvere un paradosso: non ha senso ambire all' Europa se poi l'Europa diventa un limite . Per questo Sarri ha chiesto una rosa più profonda e soprattutto più giovane

Fra i desideri di Sarri Romagnoli e Carnesecchi

La Lazio ha chiuso la stagione con la palma di squadra con l'età media più alta della serie A. Ecco perchè non è un caso che il primo acquisto per la prossima stagione sia stato un classe 2000, il brasiliano dello Shakthar Marcos Antonio. 13 anni in meno di Leiva, il suo predecessore. Un segnale chiaro. Non si farà un mercato solo in base alla carta d'identità ma di sicuro non sarà più un aspetto secondario come in passato. Tra i 7 rinforzi di mercato chiesti da Sarri, 8 se dovesse partire Milinkovic, la priorità rimane il potenziamento della difesa. In attesa di conoscere la volontà dell'Atalanta sul destino di Carnesecchi, prima scelta di Sarri tra i pali, è previsto nelle prossime ore un nuovo contatto per Romagnoli. Tra incontri e qualche scontro la Lazio si sta avvicinando ai 3 milioni di ingaggio che dovrebbero sbloccare definitivamente la trattativa.