Il club biancoceleste è vicino a chiudere la prima operazione in entrata per il prossimo calciomercato estivo: si tratta di Marcos Antonio, centrocampista centrale classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Affare in dirittura d'arrivo sulla base di un trasferimento secco a otto milioni di euro, più due di bonus.

Il calciomercato estivo non è ancora iniziato ma la Lazio è già vicina al primo acquisto: si tratta di Marcos Antonio, centrocampista brasiliano classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk che è a un passo dal trasferimento in biancoceleste a titolo definitivo, per otto milioni di euro più due di bonus. Mancano ancora le firme, ma un accordo verbale tra le parti è già stato raggiunto.

Lazio, chi è Marcos Antonio leggi anche Sarri: "Se Milinkovic parte non resterà in Italia" Marcos Antonio è alto solo 1 metro e 66 centimetri, ha solo 21 anni ma in mezzo al campo è già leader: per questo la Lazio lo ha individuato come sostituto ideale del partente Lucas Leiva. Si tratta di un centrocampista le cui caratteristiche principali sono la tecnica individuale, la rapidità di pensiero e l'ottima visione di gioco. Tre qualità che gli consentono di essere un vero metronomo che corre sempre a testa alta e che gioca con un piede destro molto ben educato: tutto quello che serve al centrocampo di una squadra di Sarri. La carta d'identità di Marcos Antonio dice 13 giugno 2000, ma il giovane brasiliano si è già messo in mostra in diverse occasioni, anche sotto i grandi riflettori. Come a Madrid, due anni fa, quando il suo Shakhtar vinse a Valdebebas per 3-2 nei gironi di Champions League e lui - che allora aveva diciannove anni - fu protagonista di una partita super, davanti ai suoi due ex compagni ai tempi delle giovanili del Brasile: Rodrygo e Vinicius Jr.