calciomercato

Dai campioni del passato come Cruijff-Ajax e Maradona-Boca a quelli più recenti (i milanisti Sheva, Kakà e Ibra, gli juventini Buffon e Bonucci): sono tanti i calciatori che nella storia del calcio hanno scelto di tornare 'a casa'. Per alcuni la nuova avventura si è rivelata vincente, per altri è stata un clamoroso flop. E chissà se in questa lista in estate non possa essere aggiunto il nome di Romelu Lukaku... LUKAKU-INTER, COME STANNO LE COSE