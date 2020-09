10/30

BUFFON E BONUCCI ALLA JUVE. Non hanno resistito alla tentazione di tornare neanche loro due, 'fuggiti' via solo per un brevissimo periodo. Buffon se ne è andato nel 2018, dopo 17 anni di militanza in bianconero, per accasarsi al Psg ma ha fatto il tragitto inverso appena un anno dopo. Nella stessa stagione in cui il portiere andava via, tornava alla Juve invece Bonucci, reduce dal primo e ultimo anno con il Milan. Il difensore, già alla Vecchia Signora dal 2010 al 2017, si è dovuto riconquistare l'affetto dei tifosi e ha ripreso a vincere Scudetti