Ospina ma non solo: le situazioni da risolvere

Quattro affari chiusi e quattro trattative ancora tutte da definire. Da un lato il prolungamento di Juan Jesus, il riscatto di Anguissa, gli arrivi di Kvaratskhelia e Olivera, dall’altro i dubbi sul futuro di Fabian, Mertens, Koulibaly e Ospina. Nodi da sciogliere di un mercato per ora all’insegna del consolidamento dopo le partenze di Insigne e Ghoulam. Caselle riempite in fretta, mentre per gli altri bisognerà aspettare ha detto De Laurentiis, facendo intendere che il Napoli difficilmente si discosterà dalle proposte formulate ai quattro. La priorità resta il portiere titolare, Ospina, a prescindere dal futuro di Meret al quale verrà proposto un prolungamento del contratto, e che comunque potrà essere ceduto più avanti. Tra il club e il colombiano - che ha chiesto tre anni di contratto - la distanza economica è ancora ampia. Il passare del tempo non aiuta certo la trattativa destinata di questo passo a naufragare. Situazione da risolvere in fretta, mentre per Mertens il tempo potrà essere un prezioso alleato. Stanno invece per scadere le due settimane che il club ha concesso a Fabian Ruiz per trovare un acquirente. In caso contrario, e se il giocatore non accetterà la proposta di rinnovo, si profilerebbe un altro caso Milik… praticamente Fabian fuori dal progetto. In ultimo, ma non certo per importanza, Koulibaly. Nessun club si è presentato con la cifra giusta per iniziare una trattativa. La proposta di rinnovo del club al momento non è stata ritenuta soddisfacente dal giocatore. La possibilità che si vada a scadenza non è remota. Come accaduto per Insigne. Ma almeno Spalletti potrà allenarlo ancora per un anno. Senza la necessità di incatenarsi ai cancelli di Castel Volturno.