Il Napoli studia rinforzi per la difesa: il club azzurro è in vantaggio nella corsa per Leo Ostigard , difensore che nella seconda parte della stagione 2021/22 ha giocato in Serie A con la maglia del Genoa . Il cartellino del centrale norvegese, nato il 28 novembre del 1999, è di proprietà del Brighton . Il Napoli sta trattando con il club inglese sulla base di 3 milioni più bonus con percentuale sulla futura rivendita . Manca ancora l'intesa proprio su bonus e percentuali ma presto sono in agenda nuovi contatti tra le parti. Giovane ma già con un buona esperienza nel calcio europeo , è un tipo di profilo affine a quelli seguiti dal Napoli sin qui.

I numeri di Ostigard con il Genoa

Cresciuto in patria con il Molde e passato al Brighton nell'estate del 2018, Ostigard in carriera ha giocato in Inghilterra anche con Coventry e Stoke City mentre ha assaggiato il calcio tedesco con il St. Pauli. Con il Genoa ha giocato 14 partite nella Serie A 2021/22, saltandone solo quattro (due per squalifica e due per problemi fisici) e mettendo in mostra un buon rendimento. Alto un metro e 84 centimetri, ha giocato spesso con una difesa a quattro, sistema adottato dal Napoli in un reparto che oggi deve definire il futuro di Kalidou Koulibaly. Club che ora per lui potrebbe rappresentare il futuro.