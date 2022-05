Parma, fatta per Pecchia: manca solo l'annuncio

Dopo la separazione dalla Cremonese, Pecchia ha trovato l'accordo con il Parma. L'allenatore ha sistemato i dettagli formali con il club emiliano. Accordo fino al 2024: mancano solo firma e annuncio. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Fabio Pecchia sarà il prossimo allenatore del Parma. Dopo la separazione con la Cremonese, annunciata con una lettera d'addio, il 48enne di Formia ha trovato l'accordo con la sua prossima squadra. L'intesa è stata raggiunta nella giornata di martedì, quando Pecchia ha incontrato i dirigenti del club emiliano e ha formalizzato i dettagli del legame biennale con il Parma. Per l'ufficialità mancano solo la firma e l'annuncio, che potrà arrivare non prima della giornata di mercoledì. Per regolamento, devono passare almeno 24 ore tra la risoluzione del contratto con la Cremonese, avvenuta martedì, e la firma con il suo nuovo club, il Parma.