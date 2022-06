Alvini è la prima scelta per la panchina della Cremonese dopo l'addio con Pecchia ma il Perugia farebbe partire l'allenatore, legato agli umbri fino al 2024, solo in cambio di un importante indennizzo economico. Una scelta legata alla volontà di far pesare il recente rinnovo del contratto. Trattativa non semplice

Si complica il passaggio di Massimiliano Alvini sulla panchina della Cremonese . L'attuale allenatore del Perugia è il profilo scelto dalla dirigenza lombarda come successore di Fabio Pecchia, che ha risolto il contratto ed è diretto al Parma, ma il club umbro ha chiesto un indennizzo importante per liberarlo . Per ora non ci sono stati contatti ufficiali tra le società e questo non agevola la trattativa.

Le motivazioni del Perugia

La scelta del Perugia - che ha chiuso l'ultimo campionato di B all'ottavo posto con lo stop nel primo turno dei playoff contro il Brescia - di far andare via Alvini solo in cambio di un indennizzo non è un gesto di ripicca. Il club umbro vuole far valere il contratto con l'allenatore ex Reggiana, rinnovato a fine aprile fino al 2024 con un lieve adeguamento del contratto. Nello stesso periodo Alvini si era anche sbilanciato sul futuro con il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre. Proprio con Santopadre Alvini ha avuto un contatto telefonico nella giornata di mercoledì, senza però fare registrare passi in avanti.