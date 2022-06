L’ingresso in campo al 91’, quanto basta però per mettere la firma sulla Finalissima contro l’Italia con la rete del 3-0 arrivata tre minuti più tardi. Per Paulo Dybala, libero da ogni vincolo contrattuale dopo il mancato rinnovo con la Juventus, adesso è tempo di pensare al futuro: "Sono abbastanza calmo, le persone con cui lavoro si stanno occupando di questo. In Italia sono molto a mio agio. Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, ma sono felice in Italia", ha ammesso l’attaccante argentino a ESPN. Dybala che, come sappiamo, è un obiettivo dell’Inter: Marotta nei giorni scorsi ha pubblicamente ammesso la volontà di provare a tesserare la Joya ("spero giochi con noi il prossimo anno"), che in nerazzurro potrebbe ritrovare il compagno di nazionale Lautaro Martinez: "È un fenomeno, ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Ma per ora parliamo solo di nazionale", ha ammesso Dybala ai giornalisti nel post gara.