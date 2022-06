Il futuro del centrocampista armeno, che è in scadenza di contratto con la Roma, è ancora da definire. Ultimatum del club giallorosso, che attende una risposta da dentro o fuori entro la giornata di venerdì

È ancora da definire il futuro di Henrikh Mkhitaryan . Il centrocampista armeno, il cui contratto con la Roma scadrà il 30 giugno prossimo, sta valutando se rinnovare con il club giallorosso o se proseguire la sua carriera altrove. La Roma, però, vuol sapere la decisione del suo numero 77, motivo per il quale ha dato un ultimatum al calciatore . Entro la giornata di venerdì Mkhitaryan deve dare una risposta al club che sarà da dentro o fuori : o il centrocampista accetta le condizioni proposte dai giallorossi, oppure le loro strade si separeranno.

Roma, l'offerta per il rinnovo di Mkhitaryan

La Roma ha già presentato la sua offerta a Mkhitaryan: un contratto annuale da 3,5 milioni di euro più bonus, legati alle presenze del giocatore, per arrivare a un massimo di 4,1 milioni annui. Nel contratto del calciatore verrebbe anche inserito il rinnovo automatico di un ulteriore anno qualora l'armeno dovesse giocare il 50% delle partite in stagione e la Roma dovesse centrare la qualificazione in Europa. Su Mkhitaryan c'è anche l'Inter di Inzaghi, la cui proposta economica (un biennale da 4,5 milioni l'anno) supera quella dei giallorossi.