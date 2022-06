Dopo aver salutato Pecchia, la squadra neopromossa in Serie A è vicina ad affidare la panchina ad Alvini. Il Perugia lavora per sostituirlo. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio