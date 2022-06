Gotti, Andreazzoli e Farioli i possibili sostituti di Thiago Motta

Dei tre allenatori individuati come possibili sostituti di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia, due sono in vantaggio: si tratta di Luca Gotti e Aurelio Andreazzoli, rispettivamente liberi dopo le esperienze sulle panchine di Udinese ed Empoli. Sullo sfondo, inoltre, c'è anche Francesco Farioli (attualmente sulla panchina dell'Alanyaspor in Turchia), che già la scorsa estate fu vicino alla panchina dello Spezia e che per lo stesso motivo potrebbe dover di nuovo rinviare il suo ritorno in Italia: il patentino. Farioli, infatti, non possiede al momento il patentino adatto per allenare in Serie A e bisognerà capire se potrà ottenerlo in tempi brevi. Andreazzoli e Gotti, dunque, restano in prima fila di una griglia che verrà poi definita nei prossimi giorni.