Il difensore olandese a NOS: "Sto trattando il rinnovo, poi deciderò cosa fare. Ottenere un quarto posto per due stagioni consecutive è deludente per la Juventus. Io cerco sempre il meglio per me". Sulla stagione appena terminata: "La mia migliore da quando sono alla Juve, sia per come che per quanto ho giocato".

"Al momento stiamo trattando, quando sarà il momento deciderò cosa fare". Ha parlato così Matthijs De Ligt a NOS, in Olanda. Il riferimento è ovviamente al rinnovo di contratto con la Juventus, con l'attuale in scadenza nel 2024. In seguito De Ligt ha continuato: "Guardo sempre a ciò che è meglio per me. Il quarto posto consecutivo per due volte non basta, dovremo migliorare perché la Juventus è un club che vuole e deve sempre vincere. Dal punto di vista personale, questa è stata la mia miglior stagione per quanto e come ho giocato - ha dichiarato il difensore olandese - La società me lo ha confermato, con gli infortuni di Bonucci e Chiellini ho avuto la possibilità di dimostrare il mio valore". Alla Juventus è ormai un titolarissimo, nell'Olanda no: "Riuscire a battere la concorrenza fa parte dello sport. Può essere visto come qualcosa di negativo, ma in realtà mi eccita. Certo, non è una situazione ideale, ma cerco sempre di vedere il lato positivo in una situazione. Io posso giocare in tutte le tre posizioni in difesa con Van Gaal, poi ovviamente spetta all'allenatore scegliere i giocatori più adatti".