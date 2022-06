Basterebbe la modalità di comunicazione, una mail, per misurare il livello dei rapporti tra le parti, ai minimi storici. Se non bastasse, però, c’è anche il contenuto della suddetta, inviata al Napoli dall’avvocato che cura gli interessi di Dries Mertens. La richiesta economica, o meglio la volontà di attenersi agli accordi presi un anno fa -4 milioni più bonus - qualora il club fosse intenzionato a far valere l’opzione per un’altra stagione. Nessuno sconto, anzi, al momento, nessun discorso sull’ipotesi di un biennale. La risposta, in pratica, alle parole del presidente, che una settimana fa parlando di Mertens e Koulibaly, aveva invitato i due leader a una scelta di cuore e non solo economica, considerata la necessità del club di abbassare il monte ingaggi. Punto di non ritorno? Forse, a meno che il probabile incontro tra Dries e il presidente, al termine della Nations League, sciolga i nodi di questa intricata vicenda.