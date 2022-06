Il Napoli è sempre più vicino a Federico Bernardeschi . Ci sono stati passi avanti importanti nella giornata di martedì, con Bernardeschi che si è convinto ad accettare l'offerta del Napoli (un contratto di quattro anni): nei prossimi giorni, De Laurentiis potrà effettuare la mossa decisiva per regalare a Spalletti l'esterno offensivo ex Fiorentina e Juventus, arrivato in scadenza di contratto con il club bianconero dopo cinque stagioni.

I numeri di Bernardeschi in Serie A

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Bernardeschi ha esordito in Serie A con la maglia viola nella stagione 2014/2015 (dopo aver passato un anno in prestito al Crotone, in Serie B). Dopo tre stagioni a Firenze, Bernardeschi è stato poi acquistato dalla Juventus, che nell'estate del 2017 lo ha comprato per 40 milioni di euro. In cinque annate in bianconero, l'esterno classe 1994 ha disputato 183 partite ufficiali, segnando 12 gol. In totale, Bernardeschi vanta 205 partite in Serie A, con 22 gol segnati.