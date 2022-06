Per il difensore dell', l'interesse deldima non solo. Su di lui anche il. Se da un lato gli spurs hanno già avviatocon i nerazzurri e con il giocatore ( senza presentare per il momento una offerta precisa ), dall'altro anche lo United inizia a muoversi sul difensore. Entrambe sono alla ricerca di un giocatore mancino in quel ruolo, e per questo motivo potrebbero contendere al, avendo a disposizione un budget di mercato