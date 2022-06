SERIE A

L'Udinese ha annunciato l'ingaggio di Andrea Sottil come nuovo allenatore. L'ex giocatore dei friulani (ha giocato in bianconero dal 1999 al 2003) aveva rescisso con l'Ascoli nei giorni scorsi. Attesa anche l'ufficialità per la panchina della Cremonese che, per il dopo-Pecchia, ha ormai trovato l'accordo con Alvini. Ecco, squadra per squadra, il punto della situazione sulle panchine della Serie A 2022/23