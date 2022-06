L'allenatore ex Spezia e la Fiorentina sono in continuo contatto per un adeguamento del contratto dopo la qualificazione in Conference League. Possibile anche un allungamento di un altro anno

Dopo i rumors delle ultime settimane, la Fiorentina e Vincenzo Italiano sono in continuo contatto per definire un adeguamento del contratto per l'allenatore viola, come riconoscimento per la stagione disputata. Non solo un adeguamento: la Fiorentina sembra intenzionata anche a offrire un allungamento del contratto per un'altra stagione. Dopo sei anni, il club toscano è infatti riuscito a tornare in Europa (disputerà la Conference League) e la società ha riconosciuto i meriti di Vincenzo Italiano.