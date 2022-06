Correa ha partecipato all'inaugurazione del ristorante di Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro. È stata l'occasione per parlare di un altro argentino, Dybala, obiettivo dell'Inter: "Felice se Paulo venisse con noi all'Inter? Spero sempre il meglio per lui, è un mio amico e mi auguro che sia felice. Lauraro resta all’Inter? Non parliamo di calcio" CALCIOMERCATO, TUTTE LE NOTIZIE LIVE Condividi

Serata speciale per la famiglia Martinez. Martedì 7 giugno Lautaro ha partecipato all’inaugurazione del ristorante della moglie, Agustina Gandolfo: il nome scelto per il locale è "Coraje", si trova nell’elegante quartiere Brera in centro a Milano. Un nome che rimanda alla "garra" tipica dei calciatori argentini (così come argentini sono molti piatti del menù). A proposito di argentini, ce n’è un altro che potrebbe aggiungersi alla lunga lista di giocatori dell’Albiceleste che hanno vestito la maglia dell’Inter (alcuni con trionfi storici, come Javier Zanetti): è Paulo Dybala. Ne ha parlato anche Joaquín Correa, presente all’inaugurazione del ristorante di Agustina: "Felice se Dybala venisse con noi all’Inter? Spero sempre il meglio per lui, è un mio amico e mi auguro che sia felice. Lauraro resta all’Inter? Non parliamo di calcio". Infine una battuta di Correa anche sull’Argentina, che domenica 5 giugno ha travolto 5-0 l’Estonia in amichevole: “È stata una bella vittoria, stiamo facendo un bel percorso assieme e ora dobbiamo continuare così”.

Inter-Dybala, a breve un contatto Paulo Dybala resta un obiettivo dell'Inter, l'argentino lascerà la Juventus dopo sette anni in bianconero (in cui ha indossato anche la maglia numero 10). Sul fantasista però c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid. La dirigenza nerazzurra potrebbe avere un contatto in settimana con l'entourage di Dybala, per capire la situazione ed eventualmente formalizzare un'offerta. Marotta lo chiama, lo lusinga, ma a livello di offerte ufficiali ancora nessun passo avanti. L'Atletico Madrid si informa, è interessato: Andrea Berta, direttore sportivo del club spagnolo, ha un buon rapporto con Jorge Antun, agente di Dybala. Può essere una destinazione, soprattutto se dovesse andare via qualcuno da Madrid.

Il programma di Dybala, tra Miami e Ibiza Il calciatore, dopo gli impegni con la Nazionale, si trasferirà direttamente a Miami, dove ha casa la sua compagna Oriana. Poi si godrà le vacanze, un po' ai Caraibi e un po' a Ibiza. A metà mese sarà nuovamente a Miami, per un’amichevole di beneficienza in programma il 18 giugno con Ronaldinho e Roberto Carlos. Dopo questa partita resterà a Miami per allenarsi con un preparatore atletico personale, qui verrà raggiunto dal suo entourage per fare il punto della situazione sulle offerte che gli sono arrivate.