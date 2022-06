"Belotti sta facendo le sue valutazioni legittimamente, ma lui è una pagina importante del Toro, comunque vada a finire. Noi per quella che è la nostra storia dobbiamo guardare avanti in vista della prossima stagione". A parlare è Davide Vagnati, direttore dell'area tecnica del Torino, ospite ieri a "Calciomercato - L'Originale". Il dirigente granata ha fatto il punto sulla situazione di mercato di diversi giocatori del Torino, partendo proprio dagli attaccanti: "Abbiamo qualche giocatore importante come Sanabria, che ha grandi qualità tecniche. Per Pellegri stiamo trattando con il Monaco per tenerlo. Joao Pedro è sicuramente un buon giocatore, con Capozucca abbiamo fatto due chiacchiere ma attualmente non ci sono le condizioni. È presto". Vagnati si è poi concentrato anche su un altro giocatore molto richiesto della rosa granata, Gleison Bremer: "È stato il migliore del campionato, è stato votato. Oltre a essere un gran difensore, è anche un ragazzo eccezionale e un grande leader - ha spiegato il direttore del Torino - Ci sono tante richieste ma vedremo con lui. L'Inter è una possibilità, ma dire che sia vicino ai nerazzurri mi sembra esagerato".