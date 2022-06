Toro: fatta per Gabriel, riscatto per Pellegri

Il Toro è attivo sul mercato: oltre all'interesse per Joao Pedro, il club granata ha chiuso per Gabriel (farà coppia con Berisha) e riscatterà Pietro Pellegri dal Monaco. Per l'attaccante italo-brasiliano invece c'è ancora distanza con il Cagliari

Il Torino continua a essere attivo sul mercato e punta a migliorare più di un reparto. Tra i pali infatti il club granata ha chiuso con Gabriel, ex portiere del Lecce in scadenza di contratto. Farà coppia con Berisha, mentre dovrebbe partire Milinkovic-Savic, per cui c'è stato un sondaggio della Fiorentina ma senza approfondire il discorso. In attacco invece, non solo Joao Pedro: i granata infatti hanno deciso di riscattare Pietro Pellegri, arrivato a gennaio in prestito biennale dal Monaco. Il Torino ha deciso di riscattarlo subito e ha trattato con il club francese per abbassare la richiesta di sei milioni. L'ex Milan e Torino diventerà dunque a tutti gli effetti un giocatore granata.