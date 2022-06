"Non capisco da dove vengano questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest'estate". Lascia spazio a pochi dubbi Piotr Zielinski che, dopo il pareggio per 2-2 della sua Polonia contro l'Olanda in Nations League, ha dichiarato che non ha intenzione di lasciare il club azzurro: "Ho un contratto importante che durerà altri due anni. A Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di lasciare il club. Sì, ho avuto un periodo di diffocoltà nella seconda parte di stagione ma ciò non mette a rischio la permanenza in questa squadra. Voglio continuare con il Napoli perché è una grande squadra".