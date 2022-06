Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, intervenuto a Sky ha espresso la propria opinione su Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che proprio Angelozzi ha portato in neroverde: "Era un ragazzino quando lo portati al Sassuolo. Per me è un top player, non è da meno rispetto Vlahovic. Quest'anno ha fatto 16 gol con poco minutaggio. In Europa non ci sono attaccanti con questa media. Se vanno ancora a cercare Lewandowski che a 36 anni è un campione dico che Scamacca ne ha 22...Sarà il centravanti futuro della nazionale. Giustamente il Sassuolo, si dice, è una bottega cara"