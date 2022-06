Va avanti la trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala. Nelle prossime ore, tra lunedì 13 e martedì 14 giugno, ci saranno nuovi contatti tra l'entourage dell'argentino e la dirigenza dell'Inter. Dopo il primo incontro avvenuto nella sede nerazzurra mercoledì 8, nel quale l'Inter ha formalizzato la prima offerta alla "Joya", Marotta e Jorge Antun si erano ripromessi di aggiornarsi nuovamente all'inizio della settimana in corso. Dybala, che è libero di trasferirsi a parametro zero dopo il mancato rinnovo del suo contratto con la Juventus, al momento è in vacanza in Florida con la compagna Oriana Sabatini.