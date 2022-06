La Roma è molto attiva sul mercato: accolto Nemanja Matic , che oggi ha superato le visite mediche, il club giallorosso punta Davide Frattesi . La prossima settimana è in programma un incontro con l'agente del centrocampista del Sassuolo . La dirigenza giallorossa vuole riportarlo a Roma . Per il classe 1999, il club neroverde chiede 30 milioni di euro , la Roma ha la percentuale del 30% sulla futura rivendita . Si valutano delle contropartite da inserire nell'affare: i giallorossi vogliono inserire Cristian Volpato , il Sassuolo chiede Edoardo Bove .

Si continua a lavorare per Celik

La Roma continua a lavorare per portare Mehmet Zeki Çelik alla corte di José Mourinho. Il classe 1997 turco, di proprietà del Lille, è il primo nome della lista per migliorare la corsia di destra. La richiesta iniziale del Lille era di 9 milioni di euro, mentre la Roma offriva una cifra più bassa, vicino ai 6. Le parti stanno lavorando e ora la distanza è di un paio di milioni. La Roma ha in programma una nuova offerta da presentare in settimana per convincere il Lille.