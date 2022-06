La Roma accoglie Matic: ora visite e firma

Dopo la chiusura dell'affare nelle scorse settimane, adesso Nemanja Matic è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista serbo è arrivato in Italia in mattinata all'aeroporto di Ciampino, concedendo foto, video e autografi ai pochi tifosi presenti ad accoglierlo. Adesso l'iter continuerà con le visite mediche e successivamente con la firma del contratto in giallorosso. Arrivato a parametro zero dal Manchester United, Matic firmerà un contratto annuale con opzione per la prossima stagione (legato al numero di presenze) e percepirà un ingaggio di 3.5 milioni di euro. Per lui si tratta della prima avventura in Serie A, ma la terza insieme a José Mourinho dopo le due in Premier League con Chelsea e Manchester United. Inizialmente previsto per luglio, la Roma ha deciso di anticipare il suo arrivo in Italia per permettere a Mourinho di averlo subito a disposizione all'inizio del ritiro.