Seconda esperienza in Serie A per Cioffi

Dopo l'addio con Igor Tudor, che ha spiegato in un comunicato che aveva convenuto con il club che "non c'erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso", i gialloblù hanno deciso di affidarsi a un altro ex allenatore dell'Udinese. Cioffi nel dicembre 2021 era subentrato a Luca Gotti sulla panchina bianconera, raggiungendo il dodicesimo posto finale in Serie A. Per l'allenatore, che ha uno score di 8 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte in 22 partite, sarà la seconda esperienza sulla panchina di un club della massima serie italiana.