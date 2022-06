Fiorentina, il saluto di Torreira: "Qualcuno ha voluto che non restassi"

Torreria non sarà un giocatore della Fiorentina anche la prossima stagione. A comunicarlo è lo stesso giocatore con un lungo messaggio sui social: "Cari tifosi della Fiorentina, purtroppo è giunto il momento di salutarci. Con grande tristezza il mio rapporto con la Fiorentina finisce qui. Un club che mi ha dato amore e affetto in tutto questo tempo facendomi sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Mi hanno sempre mostrato affetto e rispetto, per questo gli sarò sempre grato. Grazie alla fiducia che mi è stata data sono riuscito a trovare la continuità e il livello che desideravo. Lo devo ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi che ci hanno dato energia partita dopo partita. Sappiate che sul campo ho dato tutto per questi colori. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff del club. Dai cuochi ai fisioterapisti, tutti tasselli fondamentali per il funzionamento di tutto. Ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c'è stato chi, comportandosi male, è riuscito a evitare che ciò accadesse. Ecco perché vado via. Vi auguro il meglio per il futuro. Avrete un altro tifoso che tiferà per voi. #ForzaViola"