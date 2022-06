Rinforzo in attacco per il Lecce dopo il ritorno in Serie A. È in arrivo Assan Ceesay, prima punta gambiana classe 1994 che nell'ultima stagione ha indossato la maglia dello Zurigo. Ceesay, in scadenza di contratto con gli svizzeri, si trasferirà a titolo definitivo e venerdì è atteso nel Salento per sostenere le visite mediche. Un rinforzo individuato dal responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino che ben conosce il campionato svizzero. Già a fine anni '90, infatti, acquistò tre giocatori dalla Super League: Francisco Lima, proveniente dallo Zurigo, e la coppia David Sesa-Juarez dal Servette. L'arrivo di Ceesay arricchirà l'attacco a disposizione di Marco Baroni che può già contare su Massimo Coda, capocannoniere dell'ultima Serie B con 20 gol, e Gabriel Strefezza.