Dopo l'apertura del Chelsea dei giorni scorsi, ora la trattativa per Lukaku è ancora più aperta, dal momento in cui l'Inter adesso si dice disposta a pagare il prestito del giocatore. Resta ora da trovare un'intesa tra i club, che si incontreranno ufficialmente già nelle prossime ore. Per Dybala c'è da limare le distanze sull'ingaggio

Nelle ultime ore è aumentata di molto la fiducia dell'Inter per il ritorno di Romelu Lukaku : il pressing del giocatore per tornare a Milano e vestire la maglia nerazzurra sta funzionando con il Chelsea (che ha capito le volontà del suo giocatore) e ora la trattativa può decollare già nelle prossime ore - in cui è previsto un incontro diretto tra i due club -, anche perché l'Inter adesso si dice disposta a pagare il prestito . Ora quindi dipenderà da quanto proporrà l'Inter e da quanto chiederà il Chelsea. Le parti potrebbero comunque venirsi incontro e trovare presto un accordo.

Dybala, da limare le distanze

Per quanto riguarda invece Paulo Dybala, è calata la sua richiesta per la cifra che vorrebbe percepire annulamente all'Inter: non si parla più di dieci milioni, ma di sette. L'Inter offre circa cinque milioni più bonus. L'attaccante argentino, comunque, potrebbe anche accettare un'offerta intorno ai sei milioni, per essere comunque il giocatore più pagato della squadra e per guadagnare comunque più o meno la stessa cifra che percepiva alla Juventus (circa 6,3 milioni all'anno).