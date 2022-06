Secondo i dati Opta, tra gli attaccanti attualmente in Serie A con almeno 15 presenze in campionato, l'ex e futuro giocatore dell'Inter sarebbe il primo per media gol/minuti giocati, con 47 centri in 72 apparizioni. Riuscirà a mantenere questi standard nella sua seconda avventura a Milano? Ecco la graduatoria dei primi 21. CLASSIFICA