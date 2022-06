I tifosi della Juventus non devono preoccuparsi per il 'silenzio' e la fase di stallo delle ultime ore: Paul Pogba tornerà in bianconero. Ciò che manca è solo un piccolo particolare, probabilmente fiscale, che deve risolvere il giocatore. La firma, quindi, è probabile che arrivi nei primi giorni di luglio, quando la Juve annuncerà il ritorno di Pogba in bianconero, sei anni dopo la sua partenza.