Il Monza si conferma attivissimo sul calciomercato : è fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia . Il difensore - arrivato in scadenza di contratto con l'Inter - firmerà un biennale con il club neopromosso in Serie A. Accordo raggiunto: tra sabato e lunedì sono previste le sue visite mediche . Poi arriverà la firma. Stroppa potrà così avere un rinforzo di esperienza in difesa: Ranocchia, classe 1988, vanta 215 presenze in Serie A , con le maglie di Inter, Bari, Sampdoria e Genoa.

Monza, incontro in programma col Cagliari per Joao Pedro, Nandez e Carboni

E per la giornata di oggi, venerdì 17 giugno, è previsto anche un incontro con il Cagliari per altri colpi da provare a chiudere. Oltre all'interesse già noto per Joao Pedro, il Monza vuole anche Nahitan Nandez e Andrea Carboni. Per Joao Pedro, il club proverà a chiudere con un trasferimento secco, per Nandez invece si intavolerà una trattativa per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Sono ore caldissime per il calciomercato del Monza, che conferma la sua grande ambizione per il suo primo anno in Serie A.