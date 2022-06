Fiorentina, contatti con il Real Madrid per Jovic

La Fiorentina si muove sul mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione. In attacco, è confermato l’interesse per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, dopo le voci trapelate nelle ultime ore. L'unico problema sarebbe l'ingaggio: il giocatore in Spagna guadagna 6 milioni di euro e, per i Viola, la trattativa potrebbe concretizzarsi solo se il Real decidesse di pagare metà dell'ingaggio.