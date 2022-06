Pisa, scelto Rolando Maran per la panchina

Sarà Rolando Maran l'allenatore del Pisa nella stagione 2022/23. Il club nerazzurro ha deciso di puntare su un profilo esperto come quello dell'ex allenatore del Genoa dopo la separazione con Luca D'Angelo , con il quale il Pisa si è salutato dopo 4 anni. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage di Maran per chiudere l'accordo , con il club toscano che ha deciso su un profilo di grande esperienza per puntare di nuovo alla promozione in Serie A nel prossimo campionato.

Maran torna in Serie B: superato De Rossi

Un altro candidato per la panchina del Pisa era Daniele De Rossi: entrambe le parti, però, hanno deciso che non c'erano le condizioni per iniziare il rapporto insieme. I nerazzurri, così, hanno deciso di virare su Maran: l'ultima esperienza dell'allenatore è stata in Serie A sulla panchina del Genoa nella stagione 2020/21. L'allenatore trentino torna così in Serie B a più di 10 anni di distanza dall'ultima volta: era la stagione 2011/12 quando sfiorò la promozione in Serie A sulla panchina del Varese, perdendo la finale playoff contro la Sampdoria.