West Ham, Vlasic già ai saluti

Come riportato da Dalmatinski portal, potrebbe essere già giunta alla fine l'avventura di Vlasic al West Ham. Arrivato solo un anno fa in Inghilterra per la cifra complessiva di oltre 30 milioni di sterline, il giocatore è sul mercato. Per lui un solo gol in 36 presenze tra tutte le competizioni nella passata stagione.